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Эрдоган призвал сторонников к охране урн для голосования

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Фото: REUTERS/Hannah McKay
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Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган призвал сторонников охранять урны для голосования во время второго тура выборов главы государства 28 мая.

«Я хотел бы поблагодарить каждого товарища, который с раннего утра самоотверженно работает на избирательных участках. Я призываю всех моих братьев и сестер защищать урны для голосования до подведения итогов. Настало время защищать волю нашего народа до последнего момента!» — написал он в Twitter.

Эрдоган оставил запись сразу после того, как в 17:00 закрылись избирательные участки.

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Первый тур президентских выборов прошел 14 мая. После обработки 100% бюллетеней действующий президент Эрдоган набрал 49,51% голосов, а кандидат от оппозиции Кемаль Кылычдароглу — 44,88%.

28 мая проходит второй тур. В этот день Эрдоган выразил надежду на то, что явка во втором туре достигнет рекордных 90%. Кылычдароглу призвал граждан не лениться и пойти проголосовать.

Согласно последним данным от генпрокуратуры Стамбула, в Турции задержали пять человек из-за распространения провокационных сообщений о втором туре выборов президента страны.

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