Эрдоган призвал сторонников к охране урн для голосования
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган призвал сторонников охранять урны для голосования во время второго тура выборов главы государства 28 мая.
«Я хотел бы поблагодарить каждого товарища, который с раннего утра самоотверженно работает на избирательных участках. Я призываю всех моих братьев и сестер защищать урны для голосования до подведения итогов. Настало время защищать волю нашего народа до последнего момента!» — написал он в Twitter.
Эрдоган оставил запись сразу после того, как в 17:00 закрылись избирательные участки.
Первый тур президентских выборов прошел 14 мая. После обработки 100% бюллетеней действующий президент Эрдоган набрал 49,51% голосов, а кандидат от оппозиции Кемаль Кылычдароглу — 44,88%.
28 мая проходит второй тур. В этот день Эрдоган выразил надежду на то, что явка во втором туре достигнет рекордных 90%. Кылычдароглу призвал граждан не лениться и пойти проголосовать.
Согласно последним данным от генпрокуратуры Стамбула, в Турции задержали пять человек из-за распространения провокационных сообщений о втором туре выборов президента страны.