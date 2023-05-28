В Саратовской области мальчик упал с гаража во время игры и погиб
В Балашове Саратовской области ребенок погиб после падения с гаража во время игры. Об этом 28 мая сообщил министр здравоохранения региона Олег Костин.
«Ребенок 8 лет, смерть до приезда скорой помощи в результате несчастного случая — ударился головой о плиты, играя на улице», — написал в своем Telegram-канале Олег Костин.
По факту инцидента уже началась проверка, сообщается на сайте СУ СКР по Саратовской области. В следственном органе уточнили, что в гаражном массиве мальчика придавило бетонной плитой. Он умер на месте.
В Telegram-канале прокуратуры Саратовской области сообщается, что инцидент произошел в 14:00 (13:00 мск).
«При попытке перепрыгнуть с одного недостроенного гаража на другой один из малолетних детей, совершая прыжок с незакрепленной бетонной конструкции, оступился и упал между бетонных плит, одна из которых впоследствии упала на него», — говорится в сообщении.
В региональной прокуратуре также начали проверку по факту смерти ребенка.
«Известия» 28 апреля этого года сообщали, что в Амурской области 10-летний мальчик погиб во время игры с охотничьим карабином своего отца. Ребенок получил травму, несовместимую с жизнью, спасти его не удалось.