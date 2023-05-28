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Эрдоган обратится к гражданам из своей резиденции в Анкаре в случае победы

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Фото: REUTERS/Murad Sezer
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Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в скором времени прибудет в Анкару, а в случае своей победы выступит перед населением из своей резиденции в районе Бештепе. Об этом сообщил государственный телеканал TRT Haber 28 мая.

«Ожидается, что Эрдоган в ближайшее время прибудет в Анкару. В случае победы обратится к населению не с балкона штаба правящей партии, как это было традиционно, а из своей резиденции в Бештепе», — сообщил телеканал.

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Первый тур президентских выборов прошел 14 мая. После обработки 100% бюллетеней действующий президент Реджеп Тайип Эрдоган набрал 49,51% голосов, а кандидат от оппозиции Кемаль Кылычдароглу — 44,88%.

28 мая проходит второй тур. Избирательные участки будут работать до 17:00 (совпадает с мск). Эрдоган выразил надежду на то, что явка во втором туре достигнет рекордных 90%.

Кандидат от оппозиции Кемаль Кылычдароглу призвал граждан не лениться и пойти проголосовать.

Согласно последним данным от генпрокуратуры Стамбула, в Турции задержали пять человек из-за распространения провокационных сообщений о втором туре выборов президента страны.

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