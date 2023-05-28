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Вода Гранд-канала в Венеции окрасилась в ярко-зеленый цвет

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Фото: REUTERS/Vigili del Fuoco
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Вода самого крупного в Венеции Гранд-канала окрасилась в ярко-зеленый цвет. Об этом 28 мая сообщила газета Corriere del Veneto.

Причины произошедшего точно не известны. Предполагается, что вода поменяла цвет из-за водорослей или краски. Произошедшее может являться акцией экологических активистов или художественным перформансом.

Президент области Венето Лука Дзайя созвал экстренное совещание с полицией для расследования происшествия.

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Ранее, 20 февраля, сообщалось, что уровень воды в каналах Венеции упал на полметра по сравнению с нормальным состоянием. Это может являться предвестником засухи на севере Италии, которая произойдет в этом году.

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