Почти 5 млн рублей направят на ликвидацию свалок в Тамбове
На ликвидацию несанкционированных свалок власти Тамбова направят почти 5 млн рублей дополнительно из городского бюджета. Подрядчик будет определен в ходе электронного аукциона до 1 июня.
Согласно единой информационной системе «Закупки», в качестве заказчика выступает комитет благоустройства и охраны окружающей среды. До 14 августа подрядчику предстоит вывезти из города порядка 4,4 тыс. кубометров мусора, который был размещен на территориях нелегально. Исполнитель работ должен полностью освободить земельные участки от мусора и отчитаться о выполненном контракте фотографиями с привязкой даты и местности. Об этом сообщает ИА «Онлайн Тамбов.ру».
Первый контракт на вывоз мусора был заключен в марте с АО «Тамбовская сетевая компания». Стоимость выполнения работ составила 4 млн рублей. В мае работы были исполнены.