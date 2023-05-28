Один человек погиб в ДТП с пьяным водителем в Липецкой области
Два легковых автомобиля столкнулись на трассе Липецк — Данков в Липецкой области. Один человек получил смертельные травмы.
Авария произошла рано утром на спуске в районе поворота на Федоровку. По данным МВД, 44-летний водитель автомобиля Skoda Rapid выехал на полосу встречного движения и допустил столкновение с Daewoo Nexia. Об этом пишет LipetskMedia. Оба автомобиля получили значительные технические повреждения.
52-летний водитель Daewoo погиб. Тело автомобилиста из салона извлекали спасатели.
По предварительным данным, виновник ДТП сел за руль в состоянии алкогольного опьянения, пишет GOROD48. У мужчины диагностированы ушибы.
По факту ДТП проводится проверка.