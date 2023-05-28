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Испанский писатель Антонио Гала умер в возрасте 92 лет

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Фото: commons.wikimedia.org
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Испанский писатель, поэт и драматург Антонио Гала скончался в возрасте 92 лет. Об этом 28 мая сообщило министерство культуры Испании в Twitter.

Причина смерти не раскрывается. В 2011 году Гала сообщил, что болен трудноизлечимой формой рака, однако спустя четыре года смог избавиться от болезни.

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К числу главных произведений Галы относятся пьеса «Зеленые поля Эдема» и роман «Багровый манускрипт». Он публиковался с 1950-х по 2015 годы. В 1997 году его наградили золотой медалью за заслуги в области изобразительных искусств.

Гала был сторонником левого движения, состоял в обществе дружбы Испании и СССР, призывал к голосованию против на референдуме о сохранении королевства в НАТО.

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