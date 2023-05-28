Москвичей предупредили об ухудшении погодных условий в воскресенье
Синоптики предупредили жителей Москвы об ухудшении погодных условий 28 мая. Об этом сообщается в Telegram-канале столичного Комплекса городского хозяйства.
В ближайшие часы и до 20:00 сегодняшнего дня синоптики прогнозируют в столице дождь, местами грозу, град и усиление ветра, порывы которого могут достигать 15 м/с.
«Просим горожан быть внимательными на улице в непогоду, не укрываться под деревьями и не парковать вблизи них автомобили», — предупреждают сотрудники комплекса.
В этот день ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец пообещал москвичам кратковременный дождь и до 17 градусов тепла.
Накануне специалист Московского метеобюро Татьяна Позднякова заявила, что в Москву 30-градусная жара придет в июле. По ее словам, погода нынешним летом будет обычной.