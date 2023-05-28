Адвокат сообщила о случаях запрета выезда за границу 17-летним юношам на Украине
Украинские пограничники иногда не выпускают 17-летних юношей за границу, если они не стоят на военном учете. Об этом 28 мая заявила адвокат Кристина Очкур изданию «Страна.ua».
Она указала, что по закону 17-летние молодые люди имеют полное право покидать Украину во время военного положения.
«Но когда уменьшили обязательный возраст для постановки на военный учет, то теперь парень должен стоять на военном учете начиная с 16 лет. <...> Пограничники, пользуясь этой нормой <...>, могут не выпустить 17-летнего парня, который не стоит на учете», — указала адвоката.
В настоящее время выезд мужчин в возрасте от 18 до 60 лет с Украины в связи с действием военного положения запрещен.
Ранее, 26 мая, стало известно, что на Украине за месяц вынесли около 100 приговоров за уклонение от мобилизации.
В апреле в Сети появилось видео, предположительно, принудительной мобилизации в украинских Черкассах. На представленных кадрах видно, как сотрудники военкомата поймали и избили мужчину.
В конце февраля погранслужба Украины сообщила, что 16 уклонистов пытались сбежать в Молдавию и Румынию. При этом один из задержанных был несовершеннолетним.
Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.