Женщина пришла с барашком на избирательный участок в Турции

Второй тур президентских выборов в Турции отличился эпатажностью. Так, на голосование в Стамбуле пришла женщина с необычным сопровождающим — барашком, одетым в яркий свитер. Подробнее о «ярких» гражданах страны рассказало местное издание Milliyet 28 мая.

Вместе с тем турчанка мгновенно попала на первые полосы СМИ в результате своего «выхода».

В Адане на юге Турции человек пришел на голосование в костюме Человека-паука, в Стамбуле мужчина в одежде времен Османской империи решил посетить избирательный участок вместе с попугаем по имени Паша.

А в одной из турецких провинций супруги Исмаил и Озге Чобан проголосовали в свадебном платье и костюме жениха.

Ранее в избирательный участок пришла со своей семьей 110-летняя жительница Турции.

Первый тур президентских выборов прошел 14 мая. После обработки 100% бюллетеней действующий президент Турции Реджеп Эрдоган набрал 49,51% голосов, а представитель оппозиции Кемаль Кылычдароглу — 44,88%. 28 мая проходит второй тур.

Глава Центризбиркома Турции Ахмет Енер заявил, что выборы проходят без инцидентов, а активность граждан высокая.

У избирательного участка, где голосовал Эрдоган, образовалось столпотворение. В самом центре толпы оказался корреспондент «Известий».