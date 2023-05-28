ВС РФ поразили пункт дислокации иностранных наемников под Харьковом
Вооруженные силы России (ВС РФ) поразили пункт дислокации иностранных наемников под Харьковом. Об этом 28 мая сообщил официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.
«В районе города Богодухов Харьковской области поражен пункт временной дислокации иностранных наемников», — заявил он на брифинге.
Также в районах населенных пунктов Торецк Донецкой Народной Республики (ДНР) и Новоандреевка Запорожской области были поражены командно-наблюдательные пункты подразделений 24-й и 65-й механизированных бригад Вооруженных сил Украины (ВСУ).
«Оперативно-тактической и армейской авиацией, артиллерией группировок войск ВС РФ в течение суток поражены 89 артиллерийских подразделений ВСУ на огневых позициях, живая сила и военная техника в 156 районах», — добавил Конашенков.
Ранее в этот день в Минобороны рассказали, что в Харьковской области российские силы уничтожили две украинские диверсионно-разведывательные группы, а также склады боеприпасов 119-й бригады территориальной обороны.
Днем ранее сообщалось, что российские военные сорвали попытку прорыва через линию фронта украинской диверсионно-штурмовой группы на александро-калиновском направлении. Уточняется, что диверсанты были устранены с помощью мотострелковых и артиллерийских подразделений.
27 мая российские силы минометным огнем уничтожили опорный пункт Вооруженных сил Украины (ВСУ) на авдеевском направлении. БПЛА отследил местоположение противника, а военнослужащие успешно выполнили свою боевую задачу, согласно координатам цели.
Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.
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