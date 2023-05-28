Режиссера Панфилова переведут в реабилитационный центр на следующей неделе
Режиссера Глеба Панфилова переведут из института Склифосовского в реабилитационный центр на следующей неделе, заявил 28 мая директор театра «Ленком» Марк Варшавер.
«Он <...> будет переведен в реабилитацию из Склифосовского», — сообщил Варшавер «РИА Новости».
Он уточнил, что вопрос о том, куда именно переведут Панфилова, решается в настоящее время на уровне минздрава Москвы.
«Будем надеяться, что в скором времени мы его увидим здоровым и счастливым», — добавил руководитель «Ленкома».
88-летнего Панфилова госпитализировали 11 мая. Сначала его доставили в реанимацию Одинцовской больницы, но после приняли решение перевести в Институт имени Склифосовского в Москве.
На следующий день источник «Известий» сообщил, что состояние Панфилова оценивалось как тяжелое, есть осложнения, у него диагностировали инфаркт мозга с кровоизлиянием.
27 мая Варшавер сообщил, что Панфилову становится лучше.