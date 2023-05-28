Футболист ПСЖ Мбаппе разбил мячом нос болельщице

Французский футболист Килиан Мбаппе из клуба «Пари Сен-Жермен» разбил нос болельщице мячом.

Инцидент произошел 27 мая перед матчем со «Страсбургом» в 37-м туре чемпионата Франции.

Мбаппе во время разминки ударил мяч в сторону трибуны и попал в девушку, у которой после этого пошла кровь.

Футболист побежал к ней, проводил до скамейки запасных и передал стюардам, которые оказали помощь. После матча он снова подошел к фанатке и обнял ее.

В этом матче сыграю вничью и гарантировал себе победу в чемпионате Франции в 11-й рай, став самым титулованным клубом страны.

Ранее, 8 мая, стало известно, что бразильский нападающий «Пари Сен-Жермен» Неймар готовится к уходу из команды и может продолжить карьеру в Английской премьер-лиге (АПЛ).