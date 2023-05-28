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Reuters сообщило о строительстве КНДР заграждений на границе с Россией и Китаем

Reuters: КНДР за время пандемии укрепила границу с Россией и Китаем
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Фото: Global Look Press/Cfoto
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Северная Корея за время пандемии COVID-19 возвела несколько сотен модернизированных заграждений на границе с Россией и Китаем от перебежчиков и контрабандистов. Об этом сообщает агентство Reuters 28 мая.

С 2020 года с началом пандемии власти КНДР намеренно закрыли границы с Китаем и Россией. По предварительной информации, так они хотели обезопасить свою страну от перебежчиков — граждан Северной Кореи, которые пытаются оттуда нелегально сбежать.

Пользуясь ситуацией в мире, Пхеньян успел построить пограничные заграждения, своеобразную стену, отделяющую страну от приграничных государств. Там также располагаются новые посты охраны.

Соответствующие данные были получены с помощью снимков спутника, указывает «Газета.Ru».

Вместе с тем, как показывают официальные данные, с каждым годом контроль на границе КНДР только усиливается. Если в 2019 году в Южную Корею удалось сбежать 1047 людям, то в 2022-м это число уменьшилось в 15 раз — в республику добрались только 67 перебежчиков.

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Вместе с тем 25 мая посол РФ в КНДР подтвердил, что железнодорожное грузовое сообщение между Россией и Северной Кореей со времен пандемии возобновилось в ноябре и имеет регулярный характер.

По словам дипломата, трансграничное движение грузов между двумя странами вернулось к допандемийному режиму с учетом недельного карантина для ввозимой продукции.

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