Карта спецоперации на Украине 28 мая

Специальная военная операция по защите мирного населения Донбасса проводится Россией с 24 февраля 2022 года. Отследить ход продвижения совместных войск России, Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР), а также посмотреть карту военных действий по состоянию на 28 мая можно в материале «Известий».

Официальный представитель Минобороны РФ, генерал-лейтенант Игорь Конашенков на брифинге в воскресенье заявил, что на донецком направлении в результате активных действий подразделений, ударов авиации и огня артиллерии южной группировки войск за сутки уничтожено до 340 украинских боевиков, три боевые бронированные машины, два автомобиля, а также самоходная артиллерийская установка Krab польского производства.

Свыше 30 украинских военнослужащих, бронеавтомобиль и два пикапа ликвидировали ВС РФ на купянском направлении.

Кроме того, в районах населенных пунктов Зализный Мост Черниговской области и Жовтневое Харьковской области уничтожены склады боеприпасов 119-й бригады территориальной обороны и так называемого иностранного легиона.

На краснолиманском направлении за сутки уничтожены до 65 украинских военных, боевая бронированная машина, два автомобиля, гаубицы «Мста-Б» и Д-20, а также самоходная артиллерийская установка «Акация», дополнил Конашенков.

Он указал, что в районе Новоуспеновского Запорожской области уничтожена радиолокационная станция контрбатарейной борьбы производства США AN/TPQ-37. Также в районе населенного пункта Степовое уничтожен склад боеприпасов 128-й горно-штурмовой бригады ВСУ.

По данным Минобороны, средствами противовоздушной обороны за сутки перехвачены три крылатые ракеты Storm Shadow и шесть реактивных снарядов системы залпового огня HIMARS.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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