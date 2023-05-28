Украине в перспективе якобы сможет стать процветающей страной и переживет экономическое чудо, однако это произойдет при помощи Италии и других западных стран. Об этом 28 мая заявила итальянский премьер-министр Джорджа Мелони.

«У Украины будет возможность возродиться и процветать и скоро прийти к экономическому чуду. И мы делаем вклад в это», — сказала она в интервью газете Messaggero.

Мелони подчеркнула, что Италия продолжит следовать политическому курсу на оказание помощи Украине, но при этом не будет забывать и о своих национальных интересах.

25 мая депутат Госдумы, координатор депутатской группы по связям с парламентом Китая Сергей Гаврилов указал, что первопричинами украинского кризиса являются геополитические, экономические, цивилизационные амбиции западных стран.

Ранее, 17 мая, в ООН заявили, что стоимость восстановления Украины повысилась до $411 млрд на фоне продолжения вооруженного конфликта на ее территории.

Россия с 24 февраля 2022 года проводит спецоперацию по защите Донбасса, жители которого отказались признавать итоги государственного переворота 2014 года на Украине. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов украинских войск.