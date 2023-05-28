Поликлинику отремонтируют за 47,9 млн рублей в Орловской области

Ремонт поликлиники стартовал в Новодеревеньковском районе Орловской области. Стоимость работ оценили в 47,9 млн рублей.

По данным департамента здравоохранения региона, рабочим предстоит обновить здание 1984 года постройки общей площадью 1,5 тыс. кв. м. В помещениях заменят инженерные системы, в том числе трубы водоснабжения, отопления и вентиляцию. Кроме того, будет установлена система видеонаблюдения и оборудован доступ в поликлинику для маломобильных групп граждан. Об этом пишет InfoOrel.ru. Капитальный ремонт будет завершен к концу 2023 года.

Учреждение рассчитано на 500 посещений за смену. Пациентов принимают в терапевтическом, фтизиатрическом, инфекционном, неврологическом, стоматологическом кабинетах. Также в поликлинике работают психиатры, окулисты, отоларингологи и наркологи.