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Купальный сезон в Брянской области начнется 1 июня

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В Брянской области ведется активная подготовка к началу купального сезона, которое запланировано на 1 июня. К уборке береговой линии присоединились местные жители.

По данным МЧС, на этой неделе была организована уборка на пляже озера Больничного. Кроме того, очищен участок озера Новое протяженностью свыше 500 м. Активисты вывезли на свалку мусор, пишет NASHBRYANSK.RU.

На территории Брянска подготовят семь муниципальных пляжей и один частный. Водолазы обследуют дно водоемов, также на пляжи завозят чистый песок.

В Удмуртии летом 2023 года планируют открыть порядка 27 пляжей. По последним данным, задекларированы шесть территорий.

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