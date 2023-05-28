Мужчина погиб при тушении пожара в Саратовской области

Следственный комитет в Саратовской области проводит проверку по факту пожара, в результате которого погиб 54-летний мужчина. Потерпевший пытался ликвидировать горение бани.

Инцидент произошел в селе Терса Вольского района. В ночь на 28 мая произошло возгорание бани на улице Кооперативной. Мужчина заметил пожар и сообщил о нем супруге. Пока женщина вызывала пожарных, потерпевший пытался самостоятельно сбить пламя, пишет ИА «Взгляд-инфо».

Прибывшие на место происшествия пожарные ликвидировали возгорание и обнаружили тело погибшего.

Вечером 27 мая пожар произошел в пятиэтажном доме в городе Сусуман Магаданской области. В результате происшествия погибли женщина и двое детей.