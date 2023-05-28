«Желтый» уровень погодной опасности объявлен в Самарской области

Синоптики предупредили жителей Самарской области об ухудшении погодных условий. До конца суток в регионе ожидается усиление ветра и грозы.

Согласно прогнозам, скорость южного ветра будет достигать 20 м/с. Объявлен «желтый» уровень погодной опасности. Об этом сообщает НИА «Самара». Местами выпадет град. Грозы ожидаются преимущественно на западе Самарской области.

Во время грозы жителям региона рекомендуют не выходить из дома, не топить печи и ограничить использование электроприборов. При нахождении на улице не стоит прятаться под одинокими деревьями и находиться на открытой местности. Во время грозы нельзя находиться в воде или около воды.