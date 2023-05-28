Жительница Пензы лишилась почти 300 тыс. рублей из-за мошенников

Полиция возбудила уголовное дело по факту телефонного мошенничества в отношении жительницы Пензы. 55-летняя женщина лишилась 299 тыс. рублей.

По словам потерпевшей, ей поступил звонок от незнакомца, который предложил заработать на интернет-площадках. Для регистрации на некой платформе женщина перевела на посторонний счет 7 тыс. рублей. Затем пензячка в течение двух недель оформила два кредита в разных банках и перевела 292 тыс. рублей. Об этом сообщает ИА «Пенза-пресс».

После получения средств злоумышленник перестал выходить на связь. Уголовное дело возбуждено по факту мошенничества. Жителям Пензы рекомендуют не перечислять средства незнакомым людям под предлогом получения дохода.

В Красноярском крае 64-летняя женщина лишилась больше 2 млн рублей из-за мошенников. Злоумышленники убедили пенсионерку, что ей нужно оформить кредиты и перевести средства на «безопасный» счет.