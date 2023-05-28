Площадь лесных пожаров в Свердловской области за сутки сократилась почти в пять раз

Почти в пять раз сократилась площадь лесных пожаров в Свердловской области. Об этом сообщили 28 мая в департаменте информационной политики региона.

Накануне площадь природных пожаров в области превышала 14 тыс. га.

«Площадь лесных пожаров в Свердловской области за прошедшие сутки сократилась почти в пять раз и по данным на вечер 27 мая составляла 3 тыс. га. В регионе действует 19 природных пожаров», — говорится в заявлении департамента в Telegram-канале.

Отмечается, что угрозы населенным пунктам нет.

Потушены возгорания в Махневском муниципальном образовании, в Ирбитском районе, в Серовском городском округе, в Сысертском городском округе, в Артемовском городском округе.

Ранее в этот же день глава Рослесхоза Иван Советников указал, что в Свердловской области нормализовалась ситуация с лесными пожарами.

Вместе с тем 17 мая глава МЧС Александр Куренков в ходе доклада президенту РФ Владимиру Путину признавал, что прогноз развития обстановки с природными пожарами в России неблагоприятный.