Украинские войска за утро выпустили почти 30 натовских снарядов по ДНР

Украинские войска с 6:05 по 8:00 выпустили 29 снарядов натовского калибра 155 мм по нескольким районам Донецка, а также Макеевке. Об этом 28 мая сообщило в Telegram-канале представительство Донецкой Народной Республики (ДНР) в совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).

В частности, в 6:05 из населенного пункта Ласточкино по Донецку украинские боевики выпустили шесть снарядов калибра 155 мм.

В 7:20 вновь из Ласточкино были обстреляны Куйбышевский и Киевский районы Донецка, выпущено пять снарядов калибра 155 мм.

Спустя 25 минут из села Тоненькое Вооруженные силы Украины обстреляли Червоногвардейский район Макеевки шестью натовскими снарядами.

Накануне ВСУ обстреляли Волноваху в Донецкой Народной Республике из реактивных систем залпового огня.

Также 27 мая украинские войска обстреляли Кировский район Донецка, было выпущено 10 ракет из реактивной системы залпового огня

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».