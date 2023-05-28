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В Абхазии отвергли влияние отмены виз для Грузии на отношения с РФ

РФ заранее проинформировала Абхазию об отмене виз для граждан Грузии
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Кристина Кормилицына
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Глава МИД Абхазии Инал Ардзинба заявил, что отмена Россий виз для граждан Грузии никак не влияет на российско-абхазские отношения.

«Российская сторона сообщила нам, что это гуманитарное решение, и оно никоим образом не влияет на отношения между Абхазией и Российской Федерацией», — сказал он в эфире Абхазского телевидения.

Он отметил, что между странами работает механизм внешнеполитических консультаций, поэтому абхазская сторона знала о подготовке такого указа.

Прямой без виз: Россия отменила запрет на авиасообщение с Грузией
Прямые полеты хотят восстановить в ближайшее время, от Тбилиси ждут согласования рейсов

Президент РФ Владимир Путин отменил запрет на полеты российских авиаперевозчиков в Грузию 10 мая 2023 года. Также российский лидер отменил визы для граждан Грузии. Визы в Россию будут необходимы въезжающим в страну для работы или на срок более 90 дней, в том числе и для учебы.

Как отметил 27 мая премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили на встрече с представителями грузинской диаспоры, он поддерживает решение России восстановить прямое авиасообщение с республикой. Восстановленное Москвой авиасообщение является составляющей частью экономических отношений и не имеет никакого отношения к политике.

Ранее грузинская оппозиция высказывала недовольство соответствующим решением. 20 мая в ответ на критику официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что отдельные грузинские политики, представляющие свой народ, не могут быть против прямого авиасообщения с РФ, поскольку много граждан и семей в Грузии проживают на две страны. Захарова подчеркнула, что это значит, что человек никогда не помогал людям, имеющим грудных детей, тяжелобольным и находящимся в беде, не помогал передавать лекарства онкобольным и многое другое.

Прямое авиасообщение между странами было приостановлено 8 июля 2019 года по решению российской стороны на фоне массовых беспорядков в Тбилиси. Россияне посещали Грузию на стыковочных рейсах через Ереван, Баку, Стамбул и Минск.

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