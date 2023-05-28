Профессор Школы общественных и международных отношений Университета Джорджии Джеймс Холмс 27 мая заявил, что Киев использовал тему предстоящего контрнаступления, чтобы получить от Запада больше оружия.

«На самом деле украинские лидеры использовали предстоящее наступление в качестве рычага, чтобы поддерживать поставки западных вооружений», — написал он в статье для 19FortyFive.

Как объяснил Холмс, именно поэтому многократно анонсированное весеннее контрнаступление Вооруженных сил Украины (ВСУ) до сих пор не состоялось, в то время как весна уже заканчивается.

По словам профессора, даже если предположить, что киевские власти изначально придерживались стратегии, основанной на эффекте неожиданности, то этот план не сработал. Неожиданным это наступление уже точно не станет, констатировал эксперт.

Ранее в этот день пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что степень вовлеченности Запада в конфликт на Украине растет с каждым днем. Это может растянуть конфликт по времени, но это не может изменить ситуацию коренным образом, указал он.

В то же время замглавы МИД РФ Михаил Галузин заявил, что западные страны толкают Украину к началу контрнаступления. По его словам, президент Украины Владимир Зеленский намерен продолжать конфликт, несмотря на все риски.

До этого, 25 мая, главный советник президента Украины Владимира Зеленского Игорь Жовква заявил, что украинское контрнаступление против российской армии начнется, когда Киев получит от союзников необходимое вооружение.

Двумя днями ранее, 23 мая, начальник главного управления разведки минобороны Украины Кирилл Буданов отметил, что у страны есть необходимый минимум для начала наступления, однако этого недостаточно для успеха.

2 мая бывший советник экс-президента Украины Леонида Кучмы Олег Соскин заявил, что в ближайшие месяцы Киев полностью потеряет военную и финансовую поддержку США. В качестве аргументов эксперт приводил два фактора: проблемы в экономике Соединенных Штатов Америки и потеря интереса американцев к оказанию помощи Киеву.

Страны Запада усилили военную и финансовую поддержку Украины на фоне спецоперации России по защите Донбасса, о которой власти России объявили 24 февраля 2022 года в результате обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.