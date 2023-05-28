Фура с химикатами съехала в кювет в Башкортостане
В Республике Башкортостан фура с химикатами съехала в кювет и опрокинулась. Об этом 27 мая сообщило ГУ МЧС по региону.
Инцидент произошел на трассе М-5 после деревни Искра в сторону Челябинска. Розлива топлива нет. На место происшествия приехали спецслужбы.
«Предварительно установлено, что фура перевозила в металлических бочках эмульгатор катионных битумных эмульсий в жидком виде. В результате опрокидывания фуры произошла деформация металлических бочек и капельный розлив содержимого на поверхность земли», — говорится в сообщении.
Угроза отсутствует, водных объектов рядом нет, добавили в ведомстве.
Накануне в Приморском крае водитель Toyota Camry погиб в ДТП, врезавшись в грузовик на трассе Хабаровск – Комсомольск-на-Амуре. По данным ГИБДД, 50-летний водитель Toyota Camry вылетел на встречную полосу, где столкнулся с фурой, и скончался на месте от полученных травм.