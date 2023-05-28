Реклама
Прямой эфир
Мир
CNN сообщил о снятии угрозы дефолта в США на два года
Происшествия
В ДНР сообщили об обстреле Донецка со стороны ВСУ
Происшествия
Землетрясение магнитудой 5,3 зарегистрировали у берегов Камчатки
Армия
Бойцы 87-го полка поразили позиции ВСУ под прикрытием РПГ
Мир
Байден заявил о предотвращении катастрофического дефолта США
Мир
FT узнала о планах Эр-Рияда присоединиться к банку БРИКС
Мир
В Абхазии отвергли влияние отмены виз для Грузии на отношения с РФ
Мир
В Румынии начнутся учения стран НАТО с участием 10 тыс. солдат
Мир
Украинские СМИ сообщили о взрывах в Житомире
Общество
Рослесхоз сообщил о нормализации ситуации с пожарами в Свердловской области
Мир
В Иране осудили Зеленского после его слов о России
Армия
Авиация РФ уничтожила две бригады ВСУ на краснолиманском направлении

Фура с химикатами съехала в кювет в Башкортостане

0
Фото: МЧС России
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

В Республике Башкортостан фура с химикатами съехала в кювет и опрокинулась. Об этом 27 мая сообщило ГУ МЧС по региону.

Инцидент произошел на трассе М-5 после деревни Искра в сторону Челябинска. Розлива топлива нет. На место происшествия приехали спецслужбы.

«Предварительно установлено, что фура перевозила в металлических бочках эмульгатор катионных битумных эмульсий в жидком виде. В результате опрокидывания фуры произошла деформация металлических бочек и капельный розлив содержимого на поверхность земли», — говорится в сообщении.

Угроза отсутствует, водных объектов рядом нет, добавили в ведомстве.

Вписать в рамки: какими будут правила проверки автоматических весов
Минтранс займется пунктами контроля, а водителей избавят от штрафов за перегруз

Накануне в Приморском крае водитель Toyota Camry погиб в ДТП, врезавшись в грузовик на трассе Хабаровск – Комсомольск-на-Амуре. По данным ГИБДД, 50-летний водитель Toyota Camry вылетел на встречную полосу, где столкнулся с фурой, и скончался на месте от полученных травм.

Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023