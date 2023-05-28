Рослесхоз сообщил о нормализации ситуации с пожарами в Свердловской области

В Свердловской области нормализовалась ситуация с лесными пожарами, сообщил 28 мая глава Рослесхоза Иван Советников.

По его словам, площади возгораний тем не менее немного выросли.

«Сейчас ситуация там нормализовалась, хоть площади немного растут, это всё управляемые пожары, все обслуживаются, населенным пунктам и объектам экономики угроз нет. Группировка там наращена», — приводит его слова «РИА Новости».

Советников добавил, что главной задачей на сегодня является недопущение новых пожаров.

Накануне сообщалось, что самолет-зондировщик Росгидромета приступил к вызыванию искусственных осадков в Якутии, где в нескольких районах установился высокий класс пожарной опасности. По данным оперштаба, четвертый класс пожарной опасности в лесах установился в Хангаласском, Намском, Мегино-Кангаласском, Сунтарском, Вилюйском, Ленском, Олекминском районах и в Якутске.

По состоянию на 24 мая, сообщали в пресс-службе ФБУ «Авиалесоохрана» «Известиям», наиболее сложная ситуация с лесными пожарами по состоянию зафиксирована в Забайкальском крае, а также Свердловской и Амурской областях.

До этого, 17 мая, глава МЧС Александр Куренков, докладывая об обстановке президенту РФ Владимиру Путину, сообщил, что почти во всех регионах России начался пожароопасный сезон. Он подчеркнул, что один из наиболее подверженных пожарам регионов — Свердловская область. Там число очагов возгораний выросло в 1,5 раза в сравнении с прошлым годом.