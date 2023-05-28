Землетрясение магнитудой 5,3 зарегистрировали у берегов Камчатки

У берегов Камчатки 28 мая зарегистрировали землетрясение с максимальной магнитудой 5,3. Об этом сообщается на сайте Камчатского филиала геофизической службы Российской академии наук (РАН).

По данным, приведенным на сайте, землетрясение произошло в 200 км от села Мильково. Эпицентр находился на глубине 67 км.

Как сообщили в ГУ МЧС по Камчатскому краю, в населенных пунктах сейсмособытие не ощущалось.

Ранее, 14 мая, серия из трех землетрясений была зафиксирована в течение дня у берегов Камчатки с максимальной магнитудой 5,2. По данным, приведенным на сайте, наиболее сильное из трех землетрясений было зафиксировано в акватории Камчатского залива на глубине 68 км. Его эпицентр находился в 94 км к югу от поселка Усть-Камчатск.