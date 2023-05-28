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Депутат Госдумы предостерег дачников от закапывания мусора на участке

Депутат Чаплин заявил о праве россиян закопать ветки и листву в специальных местах дачи
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков
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Закапывание мусора на даче нарушает состояние почвы и общую экологию. Об этом в воскресенье, 28 мая, рассказал «РИА Новости» председатель Союза дачников Подмосковья, депутат Госдумы Никита Чаплин.

Он объяснил, почему нельзя закапывать мусор на даче и как правильно сжигать ветки и остатки деревьев на своем участке.

«Для утилизации строительных отходов надо заказать специальную машину, которая вывезет по всем правилам. А вот закопать на участке можно ветки и листья, только в тех местах, которые соответствуют всем санитарным требованиям», — заявил депутат.

По словам Чаплина, несмотря на то, что СНТ должны иметь договор на вывоз отходов, строительный и крупногабаритный мусор нельзя выкидывать в обычный контейнер. Для этого нужно вызвать специализированную машину.

Кроме того, глава Союза дачников Подмосковья напомнил о штрафах для тех, кто выкидывает мусор за территорию СНТ.

Он также рассказал, что сжигать ветки и остатки деревьев на своем участке можно, но не везде. Чаплин сообщил, что по нормам, введенным с 1 марта 2023 года, сжигать ветки можно на расстоянии не менее 7,5 м от построек, а также не менее чем в 50 м от хвойного леса или в 15 м от лиственного леса. По его словам, неправильное сжигание мусора и токсичных отходов строго запрещено.

Депутат добавил, что стоит задуматься о «рециклинге» отходов, в виде использования специальных контейнеров для мусора. При этом он отметил, что для них не подойдут ботва от корнеплодов, зола от сжигания топлива и строительные отходы.

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