Депутат Госдумы предостерег дачников от закапывания мусора на участке

Закапывание мусора на даче нарушает состояние почвы и общую экологию. Об этом в воскресенье, 28 мая, рассказал «РИА Новости» председатель Союза дачников Подмосковья, депутат Госдумы Никита Чаплин.



Он объяснил, почему нельзя закапывать мусор на даче и как правильно сжигать ветки и остатки деревьев на своем участке.

«Для утилизации строительных отходов надо заказать специальную машину, которая вывезет по всем правилам. А вот закопать на участке можно ветки и листья, только в тех местах, которые соответствуют всем санитарным требованиям», — заявил депутат.

По словам Чаплина, несмотря на то, что СНТ должны иметь договор на вывоз отходов, строительный и крупногабаритный мусор нельзя выкидывать в обычный контейнер. Для этого нужно вызвать специализированную машину.



Кроме того, глава Союза дачников Подмосковья напомнил о штрафах для тех, кто выкидывает мусор за территорию СНТ.



Он также рассказал, что сжигать ветки и остатки деревьев на своем участке можно, но не везде. Чаплин сообщил, что по нормам, введенным с 1 марта 2023 года, сжигать ветки можно на расстоянии не менее 7,5 м от построек, а также не менее чем в 50 м от хвойного леса или в 15 м от лиственного леса. По его словам, неправильное сжигание мусора и токсичных отходов строго запрещено.

Депутат добавил, что стоит задуматься о «рециклинге» отходов, в виде использования специальных контейнеров для мусора. При этом он отметил, что для них не подойдут ботва от корнеплодов, зола от сжигания топлива и строительные отходы.

Ранее, 24 мая, юрист Елена Кудерко назвала основания для изъятия дачного дома и участка. По ее словам, участок могут конфисковать за систематические нарушения владельцем требования по охране земель и их загрязнение, например, свалка на участке, автомастерская или выращивание запрещенных растений.



29 апреля доцент Базовой кафедры Благотворительного фонда поддержки образовательных программ РЭУ им. Г. В. Плеханова Ксения Садыкова рассказала, что за отказ поддерживать порядок на участке грозит штраф до 50 тыс. рублей.

Это касается владельцев участков, которые заросли опасными растениями, сорняками и сухой травой. Также штраф может грозить из-за стихийных свалок на участке.