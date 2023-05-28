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Авиация РФ уничтожила две бригады ВСУ на краснолиманском направлении
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Авиация РФ уничтожила две бригады ВСУ на краснолиманском направлении

Авиация РФ ударила по пытавшимся вернуть позиции на краснолиманском направлении ВСУ
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Фото: РИА Новости/Евгений Биятов
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Начальник пресс-центра группировки войск «Центр» Александр Савчук 28 мая заявил, что авиация и артиллерия ВС РФ нанесли удары по позициям двух бригад Вооруженных сил Украины (ВСУ).

«Националисты 66-й механизированной бригады и 95-й десантно-штурмовой бригады ВСУ предприняли попытки вернуть утраченные позиции, проведя атаки на невском участке и в районе Серебрянского лесничества», — приводит его слова ТАСС.

По словам Савчука, в результате авиационного удара и огня артиллерии украинские боевики понесли значительные потери в личном составе.

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Накануне на краснолиманском направлении авиация группировки «Центр» поразила опорные пункты украинских подразделений. Помимо этого, благодаря ЗРК «Тор-М1» были уничтожены беспилотники украинской армии типа «Фурия» и «Эльф».

25 мая российские авиация и артиллерия отбили атаки украинских боевиков на торском участке в Донецкой Народной Республике (ДНР) и в районе Серебрянского лесничества в Луганской Народной Республике (ЛНР). Таким образом бойцы ВС РФ пресекли попытки ВСУ вернуть утраченные ранее позиции на краснолиманском направлении в данных районах.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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