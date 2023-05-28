Слуцкий назвал неадекватным Подоляка, высказавшегося об условиях переговоров с Россией

Глава комитета Госдумы по международным делам и лидер ЛДПР Леонид Слуцкий назвал неадекватным советника главы офиса президента Украины Владимира Зеленского Михаила Подоляка, который в своем Twitter-аккаунте выдвинул Москве встречные условия для урегулирования украинского конфликта. Об этом 27 мая Слуцкий написал на своем Telegram-канале.

«Подоляк неадекватен. Только так можно оценить высказывания советника офиса президента Украины. Обозначенные им «реалистичные условия» урегулирования украинского конфликта — путь в никуда. А точнее — в затяжное кровопролитное противостояние?» — написал Слуцкий.

По мнению лидера ЛДПР, во всех этих высказывания присутствует «жирный ноль» конструктива, если только это всё не является игрой на публику и спонсоров в расчете на очередную миллиардную помощь Киеву со стороны Запада.

«Подоляку и тем, кто за ним стоит, стоит прикусить язык, разглагольствуя насчет дееспособности и боеготовности России», — заключил Слуцкий, добавив, что все намеченные цели СВО будут достигнуты.

Ранее в этот день советник главы офиса президента Украины Владимира Зеленского Михаил Подоляк выдвинул Москве встречные условия для урегулирования украинского конфликта, которые включают в себя немедленный вывод всех войск «с суверенной территории Украины, окончательное признание распада СССР и полного суверенитета постсоветских стран», а также создание международной конференции по контролю за ядерным арсеналом России.

Также 27 мая замглавы МИД РФ Михаил Галузин сказал, что Украина для мирного процесса должна отказаться от вступления в НАТО и Евросоюз (ЕС). Кроме того, по словам замминистра, в Киеве должны признать новые территориальные реалии, которые сложились после реализации права людей на самоопределение.

24 мая официальный представитель Кремля Дмитрий Песков сообщил, что предпосылок для мирного решения конфликта пока нет. По его словам, пока что рано говорить о том, какой из предложенных разными странами планов по урегулированию предпочтительнее.

Сенатор Совета Федерации Сергей Цеков 23 мая заявил «Известиям», что, по его мнению, если бы президенту Украины Владимиру Зеленскому был важен мир, он бы согласился на переговоры с Москвой без предварительных условий.

11 мая секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов заявил, что Киев пытаются «усадить» за стол переговоров с Москвой «на условиях России». По его словам, ситуация нагнетается, предложения поступают из разных государств.

Автор издания The Hill Джозеф Боско 9 мая поделился мнением, что одним из вариантов сохранения репутации президента Украины Владимира Зеленского в случае провала контрнаступления Вооруженных сил Украины станет его согласие на переговоры с Москвой при сотрудничестве Пекина.

До этого, 5 апреля, пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что Россия пока не видит никаких перспектив для возобновления российско-украинских переговоров. Последний очный раунд переговоров между РФ и Украиной состоялся в марте 2022 года в Турции, однако уже осенью Киев официально отказался от контактов с Москвой.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.