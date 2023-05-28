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Посол в Британии Келин заявил, что Россия готова к миру, но Запад ведет мир к эскалации

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Посол РФ в Лондоне Андрей Келин 27 мая заявил, что Россия готова к миру, но Запад занимается эскалацией.

«(Продолжительность конфликта на Украине. — Ред.) зависит от усилий по его эскалации, предпринимаемых странами НАТО, в особенности Великобританией... Рано или поздно, конечно, эта эскалация может получить новое измерение, которое нам не нужно и которого мы не хотим. Мы можем заключить мир завтра», — сказал он в интервью Би-би-си.

По его словам, Россия «еще не начала действовать серьезно» в рамках спецоперации, и напомнил, что она гораздо больше Украины и имеет колоссальные ресурсы.

Кроме того, Келин отметил, что западные СМИ на протяжении долгих лет игнорировали обстрелы со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ) территорий Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР).

«Ни Западу, ни киевскому режиму мир на Украине не нужен»
Замглавы МИД РФ Михаил Галузин — о рисках дальнейшего расширения НАТО на восток и переговорах с Украиной

Ранее в этот день замглавы МИД РФ Михаил Галузин заявил, что США хотят максимально затянуть конфликт на Украине и сделать его еще более кровопролитным. Он обратил внимание на то, что Вашингтон и его союзники по НАТО в последние месяцы расширили номенклатуру поставок вооружений Киеву, включая тяжелые танки, ударную артиллерию, крылатые ракеты большого радиуса действия.

Накануне заместитель председателя Совета безопасности (СБ) РФ Дмитрий Медведев выразил мнение, что украинский конфликт может затянуться на десятилетия.

9 мая подполковник американской армии Дэниел Дэвис сказал, что главная цель США в украинском конфликте заключается в том, чтобы нанести как можно больше вреда России. В связи с этим Вашингтон постарается затянуть его на максимально длительный срок.

До этого, 2 мая, глава комитета начальников штабов Вооруженных сил (ВС) США генерал Марк Милли заявил, что конфликт на Украине вряд ли завершится в 2023 году.

Страны Запада усилили военную и финансовую поддержку Украины на фоне спецоперации России по защите Донбасса, о которой власти России объявили 24 февраля 2022 года в результате обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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