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Правительство РФ утвердило повышение экспортных пошлин на зерно

Кабмин повысил базовую цену для расчета пошлины на пшеницу до 17 тыс. рублей
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Полегенько
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Правительство РФ подписало постановление о повышении базовой цены для расчета экспортной пошлины на пшеницу, вывозимую в государства, не участвующие в соглашениях о Таможенном союзе, до 17 тыс. рублей. Соответствующий документ опубликован 27 мая на официальном интернет-портале правовой информации.

Согласно постановлению, базовая цена для расчета экспортной пошлины на шрот также повышена — с 13 875 рублей до 15 875 рублей. При этом ранее базовая цена для расчета экспортной пошлины на пшеницу составляла 15 тыс. рублей.

Повышенная экспортная пошлина на зерно начнет действовать с 1 июня.

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Ранее, 24 мая, председатель национального союза защиты прав потребителей Павел Шапкин сообщил «Известиям», что российские власти обсуждают возможность ввода заградительных пошлин на импортные БАДы в размере 220%, поставляемые из недружественных стран. Если заградительные пошлины будут введены, они коснутся, в частности, продукции таких производителей, как Solgar, Pharmamed, Unipharm, Stada. По разным оценкам аналитических агентств, до 90% иностранных БАДов, продающихся в России, импортированы из стран, входящих в список недружественных, рассказал исполнительный директор союза производителей БАД к пище Александр Жестков.

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