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Нутрициолог назвала полезное летнее блюдо русской кухни

Нутрициолог Тонкова-Кузнецова назвала полезные качества окрошки
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Фото: ТАСС/Виталий Созинов
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Окрошка может считаться блюдом здорового питания, потому что на 80% состоит из овощей. Об этом 28 мая рассказала член экспертного совета кафедры «Долголетие и качество жизни» Академии социальных технологий Ольга Тонкова-Кузнецова в беседе с агентством «Прайм».

«ВОЗ рекомендует съедать пять порций овощей/фруктов в день, и с этой точки зрения окрошка на обед позволит съесть часть нормы при здоровом питании», — утверждает эксперт.

Это блюдо часто содержит много рубленой зелени, которая богата бета-каротином, витамином С, антиоксидантами и некоторыми минералами. Нутрициолог отметила, что зелень благодаря своему пикантному вкусу может уменьшить потребление соли, что очень важно для людей с повышенным артериальным давлением.

Если вместо колбасы и других деликатесов вы предпочитаете готовить окрошку с мясом, то специалист советует остановить свой выбор на нежирном виде птицы и добавлять в блюдо в вареном виде.

«Окрошку с нежирным мясом можно считать также блюдом здорового питания с точки зрения правила «тарелки», согласно которому каждый прием пищи включает в себя на 25% белковую еду (птица, мясо, рыба, яйца, морепродукты), 25% — зерновые, 50% — овощи», — добавила Тонкова-Кузнецова.

Все люди выбирают заправку для окрошки по своему вкусу. Чаще всего, это квас или кисломолочные продукты, такие как айран, нежирный кефир и другие. Натуральный квас содержит пробиотики, которые полезны для работы ЖКТ, а кисломолочные продукты обеспечивают организм кальцием, заключила эксперт.

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Ранее, 25 мая, врач-диетолог сервиса Level Kitchen, нутрициолог, эксперт в области здорового питания Татьяна Мещерякова посоветовала отказаться от жирного мяса в жару. По ее словам, избыточная порция жирного мяса дает серьезную нагрузку на печень.

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