Двое детей погибли в результате взрыва мины на севере Йемена

На севере Йемена взорвалась установленная повстанцами из движения «Ансар Алла» (хуситами) мина, двое детей погибли, сообщил местный телеканал Belqees TV со ссылкой на источники.

«Двое детей погибли, их родители и брат получили ранения в результате взрыва наземной мины, уставленной ополченцами-хуситами к западу от провинции Джауф», — говорится в сообщении.

Отмечается, что сообщения о жертвах среди мирного населения поступают почти ежедневно.

До этого, 27 февраля, заместитель генерального секретаря Организации Объединенных Наций (ООН) по гуманитарным вопросам Мартин Гриффитс заявил, что конфликт в Йемене может закончиться в ближайшее время. Международное внимание тут должно быть на самом высоком уровне, добавил он.

В Йемене с лета 2014 года идет гражданская война между хуситами — представителями племен северного Йемена шиитского толка — и правительственными силами страны. С 2015 года международно признанные власти поддержала арабская коалиция во главе с Саудовской Аравией. Повстанцев поддерживает Иран. Хотя в Тегеране отрицают свое участие, но многие страны на этом настаивают. В частности, Саудовская Аравия и Израиль.

Стороны неоднократно пытались сесть за стол переговоров. В Швеции в 2018-м они достигли некоторых договоренностей, однако выполнять их так и не стали.