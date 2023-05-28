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Двое детей погибли в результате взрыва мины на севере Йемена

Belqees: в Йемене при взрыве установленной повстанцами «Ансар Алы» мины погибли двое детей
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Фото: Belqees TV
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На севере Йемена взорвалась установленная повстанцами из движения «Ансар Алла» (хуситами) мина, двое детей погибли, сообщил местный телеканал Belqees TV со ссылкой на источники.

«Двое детей погибли, их родители и брат получили ранения в результате взрыва наземной мины, уставленной ополченцами-хуситами к западу от провинции Джауф», — говорится в сообщении.

Отмечается, что сообщения о жертвах среди мирного населения поступают почти ежедневно.

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До этого, 27 февраля, заместитель генерального секретаря Организации Объединенных Наций (ООН) по гуманитарным вопросам Мартин Гриффитс заявил, что конфликт в Йемене может закончиться в ближайшее время. Международное внимание тут должно быть на самом высоком уровне, добавил он.

В Йемене с лета 2014 года идет гражданская война между хуситами — представителями племен северного Йемена шиитского толка — и правительственными силами страны. С 2015 года международно признанные власти поддержала арабская коалиция во главе с Саудовской Аравией. Повстанцев поддерживает Иран. Хотя в Тегеране отрицают свое участие, но многие страны на этом настаивают. В частности, Саудовская Аравия и Израиль.

Стороны неоднократно пытались сесть за стол переговоров. В Швеции в 2018-м они достигли некоторых договоренностей, однако выполнять их так и не стали.

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