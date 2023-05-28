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Два силовика погибли в Сирии в результате взрыва автомобиля

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Фото: AP Photo/Hussein Malla, File
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Минимум два сотрудника службы безопасности Сирии погибли в результате взрыва бомбы, заложенной в их автомобиль. Об этом сообщил в субботу, 27 мая, сообщил новостной портал Al Modon.

Взрыв произошел в провинциальном центре Дераа, в 110 км к югу от Дамаска. По сведениям портала, к теракту причастны боевики, связанные с запрещенной в РФ террористической организации «Исламское государство» (ИГ).

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Ранее, 22 мая, стало известно, что один военнослужащий ВС Сирии погиб в провинции Латакия в результате снайперского обстрела боевиками террористической группировки «Джебхат ан-Нусра» (организация запрещена в РФ).

19 мая правительственные войска Сирии пресекли попытку теракта в районе Эт-Танф, который находится под контролем международной антитеррористической коалиции.

До этого, 7 апреля, сирийские военные уничтожили троих боевиков запрещенной в РФ террористической группировки «Исламская партия Туркестана» при их попытке прорваться на территорию, подконтрольную сирийским властям. Как уточняется, атака произошла в населенном пункте Кафер-Батих провинции Идлиб.

5 апреля двое сирийских военных погибли и еще четверо получили ранения в результате отражения атаки радикалов. Потери со стороны противника составили девять человек.

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