Американец Краузер установил новый мировой рекорд в толкании ядра

30-летний американский легкоатлет Райан Краузер установил в Лос-Анджелесе мировой рекорд в толкании ядра. Достижение было установлено в субботу, 27 мая, на континентальном туре Международной ассоциации легкоатлетических федераций.

Краузер толкнул ядро на 23,56 м. Предыдущий мировой рекорд в 23,37 м принадлежал ему же. Спортсмен установил его в 2021 году. В феврале 2023 года Краузер установил мировой рекорд в помещении и показал результат в 23,38 м.

Краузер — двукратный победитель Олимпийских игр. Кроме того, американский спортсмен стал чемпионом мира в 2022 году и выиграл серебряную медаль соревнований в 2019 году.

Обладательницей мирового рекорда в толкании ядра среди женщин является советская спортсменка Наталья Лисовская (22,63). Достижение датировано 1987 годом.