Сальдо оценил с военной точки зрения решение оставить Херсон
Решение оставить Херсон было правильным с военной точки зрения, заявил 27 мая врио главы Херсонской области Владимир Сальдо.
«Военные предпочли вариант выравнивания линии боевого соприкосновения по Днепру. С военной точки зрения это правильно...» — написал он в Telegram-канале.
Днепр — большое естественное препятствие, по нему можно выстроить мощный рубеж обороны, уточнил Сальдо.
Ранее, 27 мая, военный корреспондент «Известий» Эмиль Тимашев показал обстановку на Кинбурнской косе в Херсонской области. Там пять населенных пунктов, из которых три находятся на узком участке земли между Черным морем и Днепровским лиманом. И не осталось ни одного целого дома.
До этого, еще 9 ноября прошлого года, в Министерстве обороны заявили о непростом решении провести маневр войск на левый берег Днепра из Херсона и части Херсонской области и занять оборону вдоль реки. С правобережья уже эвакуировалось более 115 тыс. жителей.
Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.
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