Победившая в Каннах режиссер Трие раскритиковала правительство Макрона

Французский кинорежиссер Жюстин Трие во время церемонии вручения «Золотую пальмовую ветвь» в Каннах раскритиковала правительство президента Франции Эммануэля Макрона за подавление протестов против пенсионной реформы, сообщило 27 мая агентство France Press.

«Этот протест был отвергнут и подавлен шокирующим образом, и эта схема власти становится всё более и более распространенной во многих областях. Очевидно, что в социальном плане это самое шокирующее, но мы также можем увидеть это во всех других сферах жизни общества, и кино от этого не ускользает», — сказала Трие.

Она добавила, что правительство страны находится в процессе разрушения исключительной французской культуры.

27 мая режиссер получила приз 76-го Каннского кинофестиваля — «Золотую пальмовую ветвь».

Ранее, 23 мая, сообщалось, что члены профсоюза железнодорожников Sud-Rail ворвались в здание Еврокомиссии (ЕК) в Париже, где в тот момент присутствовал министр-делегат по делам транспорта Клеман Бон. Причиной протестов стало решение ЕК расследовать потенциально необоснованное получение субсидий грузовым подразделением Национальной компании железных дорог Франции FRET SNCF.

18 мая во французском Авиньоне появились плакаты, на которых президент Франции Эммануэль Макрон изображен в виде лидера нацистской Германии Адольфа Гитлера. На них повторяется изображение стрит-арт-художника Lekto, которое до этого уже появлялось в городе в апреле: Макрон на рисунках изображен с усами Гитлера в знак протеста против пенсионной реформы.

До этого четыре железнодорожных профсоюза Франции объявили 20 апреля днем выражения «железнодорожного гнева». Таким образом манифестанты выступили против пенсионной реформы. В частности, их не устраивает выход на пенсию в 64 года. Из-за забастовки в ряде городов было частично приостановлено движение поездов.

Закон об увеличении пенсионного возраста с 62 до 64 лет был принят во Франции 16 марта без голосования в парламенте.

Согласно реформе, с 1 сентября 2023 года срок выхода на пенсию будет постепенно повышаться и достигнет 64 лет в 2030 году.

Это решение обернулось массовыми протестами и столкновениями с полицией по всей стране. Сотрудники правоохранительных органов в ответ нередко применяют слезоточивый газ.