Минобороны России 28 мая сообщило о новых героических поступках и подвигах российских военных, рискующих жизнью ради успешного выполнения боевых задач в ходе спецоперации.

В оборонном ведомстве рассказали про фельдшера противотанкового дивизиона гвардии прапорщика Дениса Шишова, который участвовал в прикрытии группы российских мотострелков при в освобождении одного из населенных пунктов от украинских боевиков. В ходе боя с боевиками Шишов оказывал неотложную помощь прямо на поле боя, находясь под шквальным огнем противника. Затем эвакуировал раненых с поля боя в безопасное место и маскировал их.

Гвардии прапорщик лично вынес из-под огня противника в безопасное место пять раненых российских военнослужащих, не способных самостоятельно передвигаться, после чего оказал им первую медицинскую помощь. После боя Шишов, погрузив раненых на автомобиль, доставил их в полевой госпиталь, где им была оказана дальнейшая медицинская помощь, подчеркнули в Минобороны.

Мотострелковый взвод, в составе которого действовал прапорщик Мухаммед Магамедов, выполнял задачу по освобождению населенного пункт от украинских боевиков, добавили в ведомстве.

В ходе успешного прорыва обороны противника подразделение прапорщика зашло в населенный пункт и закрепилось там. Продолжая вытеснять боевиков из поселка, Магамедов, обнаружил хорошо замаскированную огневую точку противника и открыл по ней огонь из пушки БМП. В результате меткой стрельбы прапорщик уничтожил позицию пулемета противника.

Продвигаясь далее вглубь населенного пункта, военный заметил расчет гранатомета националистов, который двигался в тыл российского подразделения. Прапорщик открыл огонь по националистам, уничтожив расчет. Благодаря профессиональным и своевременным действиям Мухаммеда Магамедова удалось избежать жертв среди личного состава, а также успешного выполнить боевую задачу по освобождению населенного пункта.

Накануне подполковник Булат Шамсиев рассказал, как его батальон освободил несколько населенных пунктов, отойдя на выгодные рубежи и заманив противника в «огневой мешок». Перед его батальоном стояла задача занять оборонительные рубежи с целью стягивания основных сил элитных подразделений Вооруженных сил Украины (ВСУ) на одно направление. В результате против мотострелкового батальона сражалось три бригады, включая полк спецназа.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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