Рэпершу Асю Ализаде задержали в Турции за пропаганду наркотиков

Певица Ася Ализаде, которая занимается музыкальным творчеством в Турции, была задержана за пропаганду наркотиков в своих клипах. После дачи показаний она была передана в центр высылки для дальнейшей депортации в свою страну. Об этом 27 мая сообщила газета Cumhuriyet.

Сотрудники полиции изучили клипы Аси Ализаде.

«В ходе проверки было установлено, что Ализаде использовала фразу «как марихуана» на английском языке в клипе», — говорится в сообщении.

По его данным, полиция, имея при себе ордер на арест, задержала певицу в ее доме, расположенном в Аташехире, городе-спутнике Стамбула.

Ранее, 16 мая, замглавы МВД России Игорь Зубов сообщил, что в России с 2024 года планируется проводить профилактические беседы с рэперами, читающими треки про наркотики, если мера будет бездейственна, то музыкантов привлекут к уголовной ответственности.