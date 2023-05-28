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Рэпершу Асю Ализаде задержали в Турции за пропаганду наркотиков

Cumhuriyet: азербайджанскую певицу ALIZADE депортируют из Турции за пропаганду наркотиков
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Фото: Cumhuriyet
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Певица Ася Ализаде, которая занимается музыкальным творчеством в Турции, была задержана за пропаганду наркотиков в своих клипах. После дачи показаний она была передана в центр высылки для дальнейшей депортации в свою страну. Об этом 27 мая сообщила газета Cumhuriyet.

Сотрудники полиции изучили клипы Аси Ализаде.

«В ходе проверки было установлено, что Ализаде использовала фразу «как марихуана» на английском языке в клипе», — говорится в сообщении.

По его данным, полиция, имея при себе ордер на арест, задержала певицу в ее доме, расположенном в Аташехире, городе-спутнике Стамбула.

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Ранее, 16 мая, замглавы МВД России Игорь Зубов сообщил, что в России с 2024 года планируется проводить профилактические беседы с рэперами, читающими треки про наркотики, если мера будет бездейственна, то музыкантов привлекут к уголовной ответственности.

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