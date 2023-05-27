The Mirror сообщила о счете на $1,2 млн за адвокатов Джонсона для британцев

Услуги новой команды адвокатов для экс-премьера Бориса Джонсона, обвиняемого в нарушении ковидного локдауна, обойдутся британским налогоплательщикам более чем в £1 млн ($1,2 млн). Об этом 27 мая сообщила газета The Mirror со ссылкой на правительственные источники.

«Налогоплательщикам будет выставлен счет на сумму более £1 млн за новых адвокатов Бориса Джонсона после того, как он уволил предоставленную правительством команду юристов, защищавшую его в ходе расследования COVID-19», — передает газета, ссылаясь на источник в Белом доме.

По данным The Mirror, лейбористы назвали возмутительным оплату налогоплательщиками юридических счетов Джонсона, поскольку доход от его выступлений по всему миру превышает миллионы.

«Общественность будет шокирована тем, что они всё еще оплачивают юридические счета Бориса Джонсона, в то время как он зарабатывает миллионы на выступлениях по всему миру», — сказала Анджела Рейнер, заместитель лидера лейбористов.

По информации газеты, ведущая фирма Pinsent Masons была нанята с бюджетом в £7 млн ($8,6 млн) для защиты экс-премьера и других министров в ходе публичного расследования.

В декабре прошлого года бывший премьер-министр Великобритании Борис Джонсон после ухода с поста главы правительства заработал крупную сумму денег — за три месяца после отставки доход политика составил более £1 млн (более $1,2 млн) благодаря публичным выступлениям.

В конце 2021 года Джонсона и других членов правительства уличили в организации мероприятий во время локдауна. Газета The Mirror сообщала, что «винные вечеринки» проводились в резиденции на Даунинг-стрит в Лондоне на регулярной основе. Премьер-министр уверял, что присоединился к коллегам на вечеринке с напитками, чтобы «поблагодарить сотрудников» за тяжелый труд во время пандемии.

31 января 2022 года Джонсон отказался уходить в отставку после публикации доклада о развлекательных мероприятиях, отметив, что понимает, насколько разгневаны британцы. Он подчеркнул, что, прежде чем делать выводы, необходимо дождаться результатов расследования полиции.

Позднее, в апреле 2022-го, газета The Washington Post сообщила о том, что Джонсон и тогдашний министр финансов, а ныне премьер-министр Риши Сунак будут оштрафованы за нарушение коронавирусных ограничений на вечеринках в правительственных учреждениях во время пандемии.

7 июля 2022 года Джонсон все-таки объявил о своей отставке, после того как из его правительства ушло свыше 50 политиков. Решение было принято на фоне назначения британским премьером на должность заместителя главного организатора правящей Консервативной партии Криса Пинчера, обвиняемого в сексуальных домогательствах. Также Джонсона и его окружение обвинили в организации увеселительных мероприятий во время локдауна.

В конце марта Джонсон извинился перед парламентом за то, что ввел его в заблуждение относительно вечеринок во время пандемии коронавируса. Джонсон назвал свои заявления по делу о вечеринках «честными, но непреднамеренно вводящими в заблуждение». Он отметил, что не был предупрежден о незаконности мероприятий на Даунинг-стрит, а также что он получал информацию о соблюдении антиковидных ограничений.