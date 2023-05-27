Батальон РФ заманил ВСУ в огневой мешок и освободил населенные пункты

Российские военнослужащие освободили несколько населенных пунктов, отойдя на выгодные рубежи и заманив противника в «огневой мешок». Об этом 27 мая рассказал подполковник Булат Шамсиев.

Он отметил, что перед его батальоном стояла задача занять оборонительные рубежи с целью стягивания основных сил элитных подразделений Вооруженных сил Украины (ВСУ) на одно направление. В результате против мотострелкового батальона сражалось три бригады, включая полк спецназа.

«Была команда отойти на более выгодные рубежи, вынудив противника войти в огневой мешок. Успешно их атаковали и заставили отойти на исходные позиции, потеряв в живой силе и технике», — приводит слова Шамсиева Telegram-канал Минобороны России.

По информации ведомства, данная операция помогла российским войскам освободить несколько населенных пунктов. Однако в ведомстве не уточнили, о каких именно населенных пунктах идет речь.

Сообщается, что Шамсиев получил ранение в результате артиллерийского удара во время группировки войск. В настоящий момент он проходит реабилитацию.

Ранее в этот день официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков заявил, что Вооруженные силы России (ВС РФ) уничтожили более 260 украинских военнослужащих на донецком направлении.

Также на краснолиманском направлении авиация группировки «Центр» поразила опорные пункты украинских подразделений. Помимо этого, благодаря ЗРК «Тор-М1» были уничтожены беспилотники украинской армии типа «Фурия» и «Эльф».

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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