МИД РФ пригрозил ответом на блокировку счетов российских СМИ в ФРГ

Счета российских СМИ были снова заблокированы в Германии, на что последует ответ со стороны России. Об этом заявила 27 мая агентству DPA официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Отмечается, что она не привела данные об этих российских СМИ, однако уточнила, что РФ предпримет соответствующие шаги в отношении германских СМИ.

«Мы делаем это не ради удовольствия, но ответим», — сказала Захарова.

Министерство иностранных дел действует закрыто от общественности и ранее открыто отвергало то, что германская сторона высылает российских дипломатов, однако это «откровенная ложь».

Ранее в этот день издание Süddeutsche Zeitung со ссылкой на источники во внешнеполитическом ведомстве страны сообщило, что Москва сократила число сотрудников учреждений ФРГ в РФ до 350 — теперь это новый «максимум», остальным немцам придется покинуть Россию.

До этого, 25 мая, канцлер Германии Олаф Шольц заявил о намерении Запада и впредь усиливать антироссийские санкции и следить за возможным обходом ограничений. Он отметил, что Евросоюз (ЕС) будет и далее поддерживать киевский режим в разных сферах. МИД Германии в ответ на такие меры со стороны Москвы заявил, что постарается сбалансировать российское присутствие в Берлине во всех областях.

Накануне Захарова в ходе брифинга подчеркнула, что антироссийские санкции со стороны Запада нелегитимны. Они были приняты без какого-либо участия Совета Безопасности ООН. В то же время она отметила, что Россия адаптировалась к нынешним условиям, включающим вводимые ограничения в отношении РФ.

22 мая глава МИД Германии Анналена Бербок заявила, что в ЕС дискуссии по 11-му пакету антироссийских санкций пока продолжаются. Она уточнила, что основная цель стран-членов, которые согласовывают этот пакет, — это запрет на обход ограничительных мер для России.

Еще 12 мая президент России Владимир Путин заявлял, что применение нелегитимных санкций и разрыв договоров в сфере стратегической стабильности наносят урон всей международной правовой системе.

Западные страны усилили санкционное давление на Россию в связи с проведением спецоперации по защите Донбасса. Решение о ее начале было объявлено 24 февраля 2022 года на фоне обострения ситуации в регионе из-за украинских обстрелов.