Реклама
Прямой эфир
Происшествия
Гладков сообщил о разрушениях в Белгородской области в результате обстрела ВСУ
Происшествия
В Саратовской области девочка за рулем мопеда погибла после аварии с «Газелью»
Мир
Храм УПЦ в Кировоградской области Украины передали ПЦУ
Спорт
Кана и Салихамиджича уволили с руководящих постов в «Баварии»
Мир
МИД РФ пригрозил ответом на блокировку счетов российских СМИ в ФРГ
Спорт
Канада одержала волевую победу над Латвией и вышла в финал ЧМ-2023 по хоккею
Мир
Санду заявила об отсутствии в Молдавии поддержки объединения с Румынией
Спорт
Казанский «Рубин» досрочно выиграл Первую лигу
Армия
Военкор «Известий» показал работу российских сил по позициям ВСУ под Авдеевкой
Армия
Батальон РФ заманил ВСУ в огневой мешок и освободил населенные пункты
Политика
Путин заявил о времени самоопределения для России
Происшествия
Идущий в Иран теплоход сел на мель в Волго-Каспийском морском канале

Идущий в Иран теплоход сел на мель в Волго-Каспийском морском канале

Следовавший в Иран теплоход «Порт Оля-2» сел на мель в порту Оля в Астраханской области
0
Фото: ГУ МЧС России по Астраханской области
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Теплоход «Порт Оля-2», который направлялся из Астрахани в иранский порт Амирабад, сел на мель в Волго-Каспийском морском судоходном канале. Об этом 27 мая сообщает главное управление регионального МЧС.

Информация о происшествии поступила в МЧС в 18:33 (мск). Отмечается, что в связи с инцидентом перекрыт проход других судов по каналу.

«Повреждения судна, разлива топлива нет», — сообщили в Telegram-канале ведомства.

По информации МЧС, в настоящее время на теплоходе находятся экипаж из 14 человек, а также навалочный груз массой более 4,5 т. Для снятия судна с мели направили буксир.

Ранее, 7 мая, пассажирское судно «Илья Муромец» село на мель на Волге в Нижегородской области. Отмечается, что на судне находились 113 пассажиров и 42 члена экипажа. Пострадавших нет.

Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023