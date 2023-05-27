Идущий в Иран теплоход сел на мель в Волго-Каспийском морском канале
Теплоход «Порт Оля-2», который направлялся из Астрахани в иранский порт Амирабад, сел на мель в Волго-Каспийском морском судоходном канале. Об этом 27 мая сообщает главное управление регионального МЧС.
Информация о происшествии поступила в МЧС в 18:33 (мск). Отмечается, что в связи с инцидентом перекрыт проход других судов по каналу.
«Повреждения судна, разлива топлива нет», — сообщили в Telegram-канале ведомства.
По информации МЧС, в настоящее время на теплоходе находятся экипаж из 14 человек, а также навалочный груз массой более 4,5 т. Для снятия судна с мели направили буксир.
Ранее, 7 мая, пассажирское судно «Илья Муромец» село на мель на Волге в Нижегородской области. Отмечается, что на судне находились 113 пассажиров и 42 члена экипажа. Пострадавших нет.