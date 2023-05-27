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Водитель сбил выбежавшего на дорогу пешехода в Москве

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Фото: Прокуратура города Москвы
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В Москве водитель на высокой скорости сбил пешехода, который попытался перебежать дорогу в неположенном месте. Об этом 27 мая сообщила столичная прокуратура.

«На Зеленом проспекте водитель автомобиля Skoda сбил пешехода, перебегавшего проезжую часть. Мужчина 1997 года рождения госпитализирован», — сообщило ведомство в Telegram.

Столичный дептранс опубликовал видео, на котором видно, как мужчина выбежал из-за стоявшего на остановке автобуса и сразу попал под мчавшийся автомобиль. Водитель остановился и вышел из машины после столкновения.

Накануне автомобиль Fiat сбил 10-летнего мальчика на Люблинской улице на юго-востоке Москвы. Ребенок перебегал регулируемый наземный переход, в этот момент машина проехала на запрещающий сигнал светофора.

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