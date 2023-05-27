Глава крымского парламента Владимир Константинов назвал президента Украины Владимира Зеленского успешным вором. Об этом он заявил 27 мая в эфире телеканала «Крым 24».

Константинов подчеркнул, что президент Украины «сколотил себе состояние на украинском конфликте».

«Он наколядовал на этом конфликте приличные деньги. На Украине все руководители — воры, но Зеленский наиболее успешный. Он вовлек в этот процесс всё мировое сообщество, они стали вольно и невольно свидетелями его шоу», — отметил Константинов.

Он также заявил, что США не ошиблись с Зеленским, подчеркнув, что украинский президент в этом смысле превзошел все их ожидания.

Сенатор Совета Федерации Сергей Цеков 12 апреля заявил «Известиям», что руководство Украины в принципе не может не воровать. Таким образом он прокомментировал слова американского журналиста Сеймура Херша о том, что Зеленский и его окружение незаконно присвоили себе как минимум $400 млн из средств, которые были переданы Киеву для закупок дизеля.

30 января арабский канал «Аль-Арабия» показал в эфире материал, разоблачающий коррупцию в высших рядах украинской власти. Отмечалось, что еще до политической карьеры Зеленский был причастен к коррупционным схемам. Согласно приведенным в эфире данным из «досье Пандоры», президент Украины с 2012 года был бенефициаром ряда иностранных фирм, которыми он совместно управлял с его старыми друзьями. Эти друзья помогли ему снять фильм «Слуга народа» в 2015 году, уточнили в программе.

Специальная операция по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.