Путин заявил о времени самоопределения для России
Для России наступило время самоопределения и борьбы за право быть самой собой. Об этом 27 мая заявил президент РФ Владимир Путин в видеообращении по случаю открытия Академии творческих индустрий «Меганом».
«Для нас сейчас, по сути, время самоопределения, борьбы за право быть самими собой. Это в полной мере относится и к культуре. Творческой мысли, творческому поиску, безусловно, необходима свобода. И в «Тавриде» сейчас создано именно такое пространство, позволяющее свободно творить», — сказал он.
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