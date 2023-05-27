Индийский чиновник осушил водоем ради поиска упавшего телефона

Продуктовый инспектор Раджеш Вишвас осушил водоем в индийском штате Чхаттисгарх, чтобы отыскать свой упавший телефон. Об этом 27 мая сообщила газета The Indian Express.

Чиновник выронил новый смартфон Samsung S23 ultra стоимостью $1,2 тыс., когда делал селфи во время отдыха с друзьями. Сначала он попросил местных жителей окунуться в водоем и найти устройство, но за два дня им так это и не удалось. Желание достать телефон он объяснил хранением на нем важной правительственной информации.

После этого Вишвас обратился в департамент водных ресурсов с просьбой выкачать воду и получил устное разрешение на уменьшение уровня на несколько футов. Он арендовал насос и за два дня выкачал воду. Найденный телефон в итоге уже не работал.

После этого Вишваса обвинили в злоупотреблении полномочиями, так как он выкачал воду, которой пользовались местные жители во время засухи. В связи с этим он был отстранен от должности.

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