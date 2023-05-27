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Храм УПЦ в Кировоградской области Украины передали ПЦУ

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Храм Успения Пресвятой Богородицы канонической Украинской православной церкви (УПЦ) в городе Кропивницкий Кировоградской области Украины передали в аренду раскольнической Православной церкви Украины (ПЦУ).

Ранее сооружение передали в коммунальную собственность города.

«Кропивницкий городской совет согласовал передачу в аренду храмового сооружения в Кропивницком, которое является коммунальной собственностью, для обеспечения проведения религиозных обрядов и церемоний на льготных условиях без проведения аукциона с арендной платой одна гривна в год на пять лет религиозной организации «Управление Кропивницкой епархии Православной церкви Украины», — цитируют сообщение городского совета «РИА Новости».

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Священник Кировоградской епархии ранее попал под уголовное преследование на Украине. Суд 12 мая приговорил к трем годам лишения свободы бывшего правящего архиерея Кировоградской епархии УПЦ митрополита Иоасафа (Петра Губеня) и секретаря епархии Романа Кондратюка по делу о разжигании религиозной розни. Дело было заведено на основании документов СБУ. Ведомство утверждает, что в церквях представители духовенства раздавали людям «враждебную литературу», отпечатанную в РФ.

В мае возобновились рейдерские захваты храмов на Украине. Так, 7 мая произошла попытка захвата Свято-Николаевского храма в селе Митинцы Хмельницкой области. Рейдеры взломали замок на воротах и ворвались на территорию храма, где в этот момент молились верующие канонической УПЦ. В тот же день Союз православных журналистов сообщил о захвате Свято-Михайловского храма в городе Боярке Киевской области раскольниками. После этого прихожанам УПЦ пришлось молиться под открытым небом. 20 мая сторонники Православной церкви Украины (ПЦУ) незаконно захватили Свято-Ильинский храм УПЦ в селе Борочиче Волынской области. Прихожане церкви не принимали участия в собрании, на котором якобы согласовывалось решение о переходе в юрисдикцию ПЦУ.

Союз православных журналистов 27 мая сообщил, что полиция запретила УПЦ проведение крестного хода, сославшись на военное положение.

Давление сторонников ПЦУ на УПЦ усилилось после публикации предупреждения 10 марта на сайте лавры с подписью Александра Рудника, который на тот момент являлся и.о. гендиректора национального заповедника «Киево-Печерская лавра», о том, что до 29 марта монахи должны покинуть монастырь. Им предлагали остаться в лавре при условии перехода в раскольническую ПЦУ. Несмотря на регулярные нападения, представители УПЦ остаются на территории лавры.

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